Dette grepet kan spare deg flere hundre tusener av kroner

Vi har alle etterhvert begynt å forstå at det er viktig å spare til pensjon, men alle er ikke like klar over hvor viktig det er å tenke på hvordan du sparer.

Fordelingen mellom aksjer og renter i en innskuddspensjon har mye å si for hva det blir ut av pengene arbeidsgiver setter av til pensjon for deg. Vel 1,3 millioner nordmenn har innskuddspensjon gjennom sin arbeidsgiver i privat sektor.

Normalt setter arbeidsgiver opp en moderat oppstartprofil på pensjonssparingen hvor 50 % av sparingen plasseres i aksjefond, mens resten blir plassert i sikre papirer i rente og obligasjonsmarkedet.

– I Norge er det faktisk overraskende mange som ikke er klar over at man enkelt kan øke pensjonen uten å spare en krone ekstra, gjennom å øke aksjeandelen sin, sier pensjonsekspert i SpareBank1 Nord-Norge – Ole Jørgen Ørjavik.

Millionforskjeller

Han bruker et eksempel for å forklare oss:

– En 30-åring tjener 500.000 kroner og arbeidsgiver setter av 5 % til pensjon årlig frem til pensjonsalder. Da kan hun ende opp med 1,46 millioner kroner mer i pensjon ved å endre andelen aksjer fra 50 % til 100 %,*, eksemplifiserer Ørjavik.

– Det er godt betalt for noen minutters arbeid, påpeker han.

* I eksempelet forutsettes det at arbeidsgiver betaler 5 % årlig av bruttolønn på kr 500.000,- innskuddspensjon over 37 år. Justert for årlig lønnsvekst og inflasjon på 2,5 %. Avkastning for kombinasjonsfond med 50 % aksjer og 50 % renter og 100 % aksjer er henholdsvis 5 % og 7,5 %.

Hvor mye setter arbeidsgiver av?

Betydningen av hva arbeidsgiver setter av til deg i pensjon har også stor betydning for din fremtidige pensjon, forskjellen på 2 % sparing og 5 % sparing er enorm i et lengre perspektiv.

Tabellen under illustrerer forskjellene:

Forutsetninger:

Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognoser med en lønnsøkning og G-regulering på 2,5%. Sparetid 37 år i alle eksempler (jobbstart som 30-åring). Avkastning tilføres basert på SpareBank 1 Forsikring sine investeringsprofiler, mens nedtrapping etter vår nedtrappingsstige. Forventet avkastning 50% aksjefond = 5,28% i årlig avkastning, 100% aksjefond=7,5% i årlig avkastning.

Alderstilpasset spareprofil og privat sparing

En undersøkelse Repons Analyse har gjort for SpareBank1 viser at nordmenn stadig får et mer bevisst forhold til egen pensjon.

– Men mange synes fortsatt at pensjon er vanskelig og ønsker ikke å ta stilling til valg av risikoprofil. Derfor har vi gjort det enkelt for deg ved å tilby en løsning som sørger for at aksjeandelen automatisk tilpasser seg alderen din gjennom hele arbeidslivet. På den måten slipper du å tenke på om du har riktig aksjesammensetning til enhver tid, forklarer Ole Jørgen Ørjavik.

I tillegg til det beløpet arbeidsgiver setter av, vil det være smart å spare privat i tillegg.

– Privat sparing er smart som supplement til folketrygden og jobbpensjonen. Vi anbefaler sparing til pensjon i pensjonskonto, sier Ørjavik.

Smarte råd til bedre jobbpensjon: Kom deg tidlig ut i arbeid, antall yrkesaktive år er viktig

Lønn har betydning for pensjonen din

Stillingsprosent har betydning. Deltid gir mindre opptjening

Krev bedre pensjon, 2 % eller maksimum på 7%

Forvaltning av innskuddspensjonen din har stor betydning, bør du øke risikoprofil?

Vurder å «bytte» noe av lønnsveksten i økt sparing på innskuddspensjonen

Samle pensjonskapitalbevisene dine

Sjekk ut om du har AFP, en gullkantet tilleggspensjon

Sjekk vår unike pensjonsveilleder på mobilen i nettbanken eller på SNN.NO.